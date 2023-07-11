Гатчина официально стала домом для фестиваля "Дым над водой"

Губернатор Дрозденко объявил о возрождении Ленобластной филармонии.

Восьмой музыкальный фестиваль "Дым над водой" в Приоратском парке Гатчины стал площадкой для важных культурных анонсов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возрождении Ленинградской областной филармонии, которая была создана в 1945 году.

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Губернатор Ленобласти анонсировал комплексную реконструкцию исторического парка: восстановление границ и ландшафта XIX века, создание смотровой площадки в одной из башен, а также открытие музея фестиваля к 2026 году.

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Фестиваль, проходящий на фоне этих преобразований, подтверждает статус Гатчины как важного культурного центра области. Власти намерены сделать Приоратский парк круглогодичной площадкой для мероприятий.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти за утро сбили более 10 беспилотников.

Фото: lenobl.ru