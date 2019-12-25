В Приоратском парке Гатчины 29 июля состоится фестиваль "Дым над водой"

Начало фестиваля в 12:00 Для зрителей вход свободный.

Сочинения современных композиторов, неожиданные кроссоверы и драйв рок-культуры: VI музыкальный фестиваль "Дым над водой. От классики до рока" собирает любителей музыки в Приоратском парке Гатчины 29 июля. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

Концерт Симфонического оркестра Ленинградской области под управлением маэстро Михаила Голикова пройдет над водной гладью Филькиного озера. На большой сцене выступят Сергей Бобунец (группа "Смысловые галлюцинации"), Евгений Дятлов, Этери Бериашвили, Дмитрий Янковский, Астемир Апанасов, Дмитрий Гайворонский, Ольга Пудова, группа "Беz Б" и многие другие артисты.

По традиции фестиваль завершится "Народным караоке". При этом слушатели сами смогут выбрать песни путем голосования в социальных сетях фестиваля.

Начало фестиваля в 12:00 Для зрителей вход свободный.

Также на этих выходных любителей исторических баталий в Приозерске ждет "КорелаИгрофест".

Фото: администрация Ленобласти