На музыкальный фестиваль "Дым над водой" довезут бесплатные автобусы

Фестиваль проходит с 3 по 5 августа в Приозерском районе Ленинградской области.

Гостей фестиваля симфонической музыки "Дым над водой" в Приозерском районе Ленинградской области доставят на бесплатных автобусах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Транспорт будет ходить от ж/д Сосново до курорта "Красное озеро". В пятницу - с 15.00 до 00.00, в субботу – с 10.00 до 00.00 , а в воскресенье с 12.00 до 21.45. В автобус помещается до 50 человек, примерное время в пути - 40 минут.

Музыкальный фестиваль "Дым над водой. От классики до рока" проходит при поддержке администрации Ленинградской области. На фестивале выступят симфонический оркестр Ленинградской области, пианист-виртуоз Дмитрий Гайворонский и приглашенные звезды.

Также, с 3 по 5 августа на Елагином острове состоится фестиваль уличных театров.

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