В фестивале уличных театров на Елагином примут участие коллективы из шести стран мира

Посмотреть на выступления артистов под открытым небом гости смогут с 3 по 5 августа.

С 3 по 5 августа на Елагином острове состоится уличный фестиваль театрального искусства. В рамках мероприятия выступят артисты из шести стран, включая Россию. Увидеть шоу-программу можно на территории ЦПКиО имени Кирова.

Отметим, что ради выступления Северную столицу посетили труппы из Чили, Великобритании, Испании, Франции и Голландии. Организаторы обещают многообразие форм и видов представлений. Все действия будут проходить под открытым небом.

Главный сюрпризом для жителей и гостей Петербурга станет постановка французского театра Cie Underclouds Он покажет Funambus. Одним из ключевых "персонажей" истории станет настоящий троллейбус.

Фото: организаторы мероприятия