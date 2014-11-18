Лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов выступит на фестивале "Дым над водой" в Гатчине

Для музыканта выступление на фестивале — это шанс снова оказаться в любимой обстановке открытого пространства и вновь ощутить гармонию взаимодействия оркестра и рок-группы.

Фестиваль "Дым над водой. От классики до рока" (6+), который состоится 26 июля в Гатчине, примет в числе гостей основателя и лидера группы "Агата Кристи" — Вадима Самойлова. Музыкант поделился своими впечатлениями от участия в мероприятии в беседе с "Петербургским дневником".

Для Самойлова выступление на фестивале — это шанс снова оказаться в любимой обстановке открытого пространства и вновь ощутить гармонию взаимодействия оркестра и рок-группы. Ведь именно этот жанр, известный как симфонический рок, стал основой первых альбомов "Агаты Кристи".

Музыкант заметил, что концерты на открытом воздухе обладают своей спецификой, включая зависимость от погодных условий. Тем не менее, такие нюансы не мешают ему эффективно справляться как с техническими вопросами, так и творческими задачами на сцене. Любой слушатель для артиста ценен, и он стремится вовлечь в атмосферу концерта даже самую разнородную публику. Специально для фестиваля Самойлов приготовил яркие симфонические композиции, выполненные совместно с оркестром. Это позволит зрителям насладиться уникальными интерпретациями известных песен группы.

Группа "Агата Кристи", как уверен артист, давно стала частью золотого фонда русской рок-музыки, привлекая внимание молодого поколения слушателей. Своей популярностью группа обязана звучному саунду, качественной музыке и глубокой внутренней рефлексии. Несмотря на изменения в стиле исполнения, творческий почерк коллектива остался узнаваемым. Каждый этап развития группы важен и близок самому автору. Как композитор и мыслитель, Самойлов видит свою миссию в постоянной работе над новыми произведениями, вдохновляясь желанием создавать новую музыку.

Фото: Ольга Костина