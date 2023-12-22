Вакансии с окладом от 250 тыс. рублей перечислили петербуржцам

Одна из наиболее высокооплачиваемых сфер совпала в В Москве, Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Волгограде и Ростове-на-Дону.

Аналитики сервиса SuperJob составили список наиболее высокооплачиваемых вакансий в Петербурге в марте 2024 года. Согласно отчёту, в Северной столице самые высокие зарплаты предлагаются адвокатам.

Так, одна из компаний предлагает адвокатам зарплату от 250 тыс. рублей, а также служебный автомобиль, питание, проживание и возможности для обучения. На втором месте по уровню зарплаты находятся главные конструкторы, менеджеры по работе с корпоративными клиентами и врачи-нейрохирурги с предложениями от 200 тыс. рублей. На третьем месте располагается вакансия руководителя дилерского отдела с зарплатой в размере 200 тыс. рублей.

Также в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в марте вошли водители категории "С" и "Е", водители-экспедиторы и разработчики программного обеспечения с возможными зарплатами до 250 тыс. рублей. Также на рынке есть вакансии программистов "1С" с зарплатой до 200 тыс. рублей и главных инженеров проектов с зарплатой от 150 тыс. рублей. В топе самых высокооплачиваемых предложений марта также присутствуют вакансии в сферах ретейла и оптовых продаж, строительства и производства, финансов, транспортно-логистической отрасли, сфере услуг, а также в здравоохранении и IT-сфере.

В Москве, Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Волгограде и Ростове-на-Дону высокооплачиваемыми в марте являются вакансии врачей.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал лидером по спросу на курьеров зимой.

Фото: Piter.TV