Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе и пригласила ее выступить в Юрмале

Но только вот на фестивале в Юрмале будут также выступать Сергей Лазарев, Елена Ваенга, Стас Михайлов и другие. И выступать все должны перед русскоязычной аудиторией.

Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России. Об этом сообщили российские СМИ.

Нино ранее заявила, что больше не поедет выступать в Россию. Тогда Лайма Вайкуле пригласила ее выступить в Юрмале. Но только вот на фестивале в Юрмале будут также выступать Сергей Лазарев, Елена Ваенга, Стас Михайлов и другие. И выступать все должны перед русскоязычной аудиторией.

К тому же, многие россияне осудили поступок Вайкуле, которая, по их мнению, также приезжает в Россию за деньгами, а дома, в Латвии, ругает Россию и ее граждан.

Ранее Нино Катамадзе отказалась выступать на "Zavtra Festival" в Петербурге.

Фото: ВК/ Нино Катамадзе