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Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе и пригласила ее выступить в Юрмале
Сегодня, 16:57
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nastya960

Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе и пригласила ее выступить в Юрмале

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Но только вот на фестивале в Юрмале будут также выступать Сергей Лазарев, Елена Ваенга, Стас Михайлов и другие. И выступать все должны перед русскоязычной аудиторией.

Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России. Об этом сообщили российские СМИ.

Нино ранее заявила, что больше не поедет выступать в Россию. Тогда Лайма Вайкуле пригласила ее выступить в Юрмале. Но только вот на фестивале в Юрмале будут также выступать Сергей Лазарев, Елена Ваенга, Стас Михайлов и другие. И выступать все должны перед русскоязычной аудиторией.

К тому же, многие россияне осудили поступок Вайкуле, которая, по их мнению, также приезжает в Россию за деньгами, а дома, в Латвии, ругает Россию и ее граждан.

Ранее Нино Катамадзе отказалась выступать на "Zavtra Festival" в Петербурге.

Фото: ВК/ Нино Катамадзе

Теги: грузия, лайма вайкуле, латвия, нино катамадзе
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 18:11

Ну и что? Не будет выступать в России и не надо. Не умрём тут без неё.

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Аноним
Сегодня 17:19

испугала ежа голой жопой

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Аноним
Сегодня 17:39

А Вайкуле разве певица? 

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