Вахтовый автобус столкнулся с грузовиком в Татарстане

Один пассажир автобуса погиб, более 20 человек получили травмы.

В Татарстане автобус с вахтовиками на борту столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Авария произошла утром 1 декабря в Елабужском районе. Водитель автобуса, перевозивший группу рабочих одного из предприятий, столкнулся с грузовиком "Мерседес", который стоял на обочине автодороги. В результате ДТП получили травмы более 20 человек, один пассажир погиб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса России об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о нарушении ПДД.

Расследование дела находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.

Ранее в Оренбуржье задержали начальника областного бюро судмедэкспетизы.

Фото: СУ СК РФ по Республике Татарстан