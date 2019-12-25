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Вахтовый автобус столкнулся с грузовиком в Татарстане
Сегодня, 12:21
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Вахтовый автобус столкнулся с грузовиком в Татарстане

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Один пассажир автобуса погиб, более 20 человек получили травмы.

В Татарстане автобус с вахтовиками на борту столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Авария произошла утром 1 декабря в Елабужском районе. Водитель автобуса, перевозивший группу рабочих одного из предприятий, столкнулся с грузовиком "Мерседес", который стоял на обочине автодороги. В результате ДТП получили травмы более 20 человек, один пассажир погиб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса России об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о нарушении ПДД.

Расследование дела находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.

Ранее в Оренбуржье задержали начальника областного бюро судмедэкспетизы.

Фото: СУ СК РФ по Республике Татарстан

Теги: автобус с вахтовиками, дтп, татарстан
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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