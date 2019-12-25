Вахтовый автобус столкнулся с грузовиком в Татарстане

В Татарстане автобус с вахтовиками на борту столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Авария произошла утром 1 декабря в Елабужском районе. Водитель автобуса, перевозивший группу рабочих одного из предприятий, столкнулся с грузовиком "Мерседес", который стоял на обочине автодороги. В результате ДТП получили травмы более 20 человек, один пассажир погиб.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса России об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о нарушении ПДД.
Расследование дела находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.
Ранее в Оренбуржье задержали начальника областного бюро судмедэкспетизы.
Фото: СУ СК РФ по Республике Татарстан
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