Поздравления можно увидеть также на балюстрадах эскалаторов в лайтбоксах.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что петербургскую подземку украсили плакатами ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщают в пресс-службе метрополитена.

Известно, что в петербургских вагонах появились 350 плакатов в рамках формата А3 и А2 ко Дню защитника Отечества. Отмечается, что поздравления также размещены на балюстрадах эскалаторов в лайтбоксах.

Кроме того, пассажиров поздравляют с праздником транслирующимся аудио-роликом.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в армию ежегодно уходит тысяча призывников.

Фото:pixabay