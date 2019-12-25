Военно-промышленный комплекс Петербурга поставляет на фронт передовую технику.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что в Петербурге в армию ежегодно уходит тысяча призывников. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В Доме офицеров состоялась встреча властей Петербурга с горожанами, которая приурочена ко дню защитника отечества. На мероприятии выступил градоначальник Александр Беглов. Он поблагодарил собравшихся ветеранов за служение Родине и воспитание молодежи.

"Особое признание, конечно, женщинам. Нашим, женственным, но очень стойким, которые носят форму", —заявил Беглов.

Губернатор отметил, что военно-промышленный комплекс Петербурга поставляет на фронт передовую технику.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 23 февраля дадут праздничный салют.

Фото:Александр Беглов / "ВКонтакте"