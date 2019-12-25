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В Петербурге в армию ежегодно уходит тысяча призывников
Сегодня, 12:08
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В Петербурге в армию ежегодно уходит тысяча призывников

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Военно-промышленный комплекс Петербурга поставляет на фронт передовую технику.

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что в Петербурге в армию ежегодно уходит тысяча призывников. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. 

В Доме офицеров состоялась встреча властей Петербурга с горожанами, которая приурочена ко дню защитника отечества. На мероприятии выступил градоначальник Александр Беглов. Он поблагодарил собравшихся ветеранов за служение Родине и воспитание молодежи.

"Особое признание, конечно, женщинам. Нашим, женственным, но очень стойким, которые носят форму",

—заявил Беглов.

Губернатор отметил, что военно-промышленный комплекс Петербурга поставляет на фронт передовую технику. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 23 февраля дадут праздничный салют.

Фото:Александр Беглов / "ВКонтакте"

Теги: беглов, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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