Вагон электрички сошёл на ж/д путях станции "Гатчина-Пассажирская-Балтийская"

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку.

Вагон электрички сошел на ж/д путях станции "Гатчина-Пассажирская-Балтийская" в Ленинградской области во время маневровых работ. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.





Всё случилось вечером 16 ноября. На месте работали Ленинград-Финляндский транспортные специалисты. В настоящее время транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее Piter.TV сообщал, что на железнодорожной станции под Выборгом сгорел вагон с брёвнами.

Видео: Telegram-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"