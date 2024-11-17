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Вагон электрички сошёл на ж/д путях станции "Гатчина-Пассажирская-Балтийская"

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Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку.

Вагон электрички сошел на ж/д путях станции "Гатчина-Пассажирская-Балтийская" в Ленинградской области во время маневровых работ. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.


 
Всё случилось вечером 16 ноября. На месте работали Ленинград-Финляндский транспортные специалисты. В настоящее время транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее Piter.TV сообщал, что на железнодорожной станции под Выборгом сгорел вагон с брёвнами.

Видео: Telegram-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Теги: вагон сошел с рельсов, транспортная прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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