Ваенга продает квартиру в Петербурге, чтобы расплатиться с долгами

У нее закончилась подушка безопасности.

Петербургская певица Елена Ваенга рассказала, что продает свою квартиру в Северной столице, чтобы рассчитаться с долгами. Об этом сообщило издание "Дни.ру".

Ничего страшного, у меня есть дом, есть где жить. Это я к тому, что у меня не лежат 100 миллионов на черный день. Но ничего, справлюсь, все пройдет. Елена Ваенга

Артистка заявила, что мало у кого из звезд есть многомиллионные состояния, чтобы позволить себе не работать полгода. Конкретно её подушка безопасности закончилась. Также Ваенга подчеркнула, что сейчас не очень выгодно выступать, потому что если зал рассчитан на 500 человек, продать можно только 250 билетов. И при этом артисту нужно заплатить за аренду всего зала. Ваенга считает, что коронавирус очень многим показал, что они не неприкасаемые.

Ранее Ваенга заявила о личной обиде на Лободу из-за ее эпатажных клипов.

Фото: ВКонтакте / Елена Ваенга