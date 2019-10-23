Экс-глава Чехии объяснил свою позицию в материале для "Лидове новины".

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус отказался возвращать медаль Пушкина и осудил русофобию из-за ситуации, которая происходит вокруг Украины. Он негативно оценил призывы вернуть полученную им в 2007 году государственную российскую награду. Своим мнением экс-глава страны (управлял Чехией с 2003 по 2013 года) поделился в опубликованной статье для местной газеты "Лидове новины".

Отвергаю существующую сегодня дешевую русофобию, отвергаю огульное отрицание русской культуры и тому подобные вещи. Вацлав Клаус, экс-президент Чехии

Бывший чешский лидер полагает, что отказ от российской награды стал бы с его стороны инфантильным поступком, поэтому допускать такую возможность Клаус мог бы только под угрозой смерти. Политик стал первым чешским гражданином, которого наградили медалью Пушкина. Медаль вручена политику за дело по сближению народов и сохранение культурного наследия.

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