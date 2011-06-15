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В зоне платной парковки новые паркоматы обойдутся Петербургу почти в 16 млн рублей
Сегодня, 22:26
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В зоне платной парковки новые паркоматы обойдутся Петербургу почти в 16 млн рублей

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Причем они пойдут не на новые улицы — ими заменят старое оборудование.

В Центральном районе Петербурга на поставку паркоматов в зоне платной парковки ГЦУП потратит 15,9 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок в воскресенье, 7 ноября.

Согласно аукционной документации, городскому центру управления парковками требуется 20 паркоматов. Стоимость одного устройства не должна превышать 796 тыс. рублей. Причем они пойдут не на новые улицы — ими заменят старое оборудование.

До 15 ноября будут принимать заявки. 

Ранее в понедельник в Петербурге стартовало оформление разрешений на парковку в новой платной зоне.

Фото: pexels

Теги: заявки, паркомат, платная парковка
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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