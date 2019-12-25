В жилом доме в центре Москвы прогремел взрыв

Подробности происшествия уточняются.

В жилом доме в центре российской столицы прогремел взрыв. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на собственные источники. Известно, что инцидент зафиксирован на восьмом этаже здания, расположенного по улице Качалинская, 10.

После происшествия очевидцы не заметили возгорания. Сейчас на место событий направлены экстренные ведомства. По информации от Telegram-канала LifeShot, сообщения о ситуации не соответствует реальным масштабам произошедшего. Журналисты уточнили, что в здании взорвались три газовых баллончика для зажигалок.

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Фото: Telegram/LifeShot