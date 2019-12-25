В жилом доме на Ивановской улице оборвался трос лифта

В лифте находились люди. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.

В 7-ми этажном доме №6 на Ивановской улице оборвался трос лифта. Об этом Piter.TV узнал от пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу.

Это произошло на уровне 2-го этажа. На уровне 1-го этажа сработала система защиты от падения. На момент прибытия сотрудников пожарно-спасательной части лифт застрял между 1 и 2 этажами.

Людей удалось извлечь, обошлось без пострадавших. По информации источника Piter.TV, в лифте находилось три человека.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на "красной" ветке петербургского метрополитена останавливали движение из-за пассажира на путях.

Фото: pixabay.com