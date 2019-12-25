На "красной" ветке петербургского метрополитена останавливали движение из-за пассажира на путях

Дополнительной информации пока не поступало.

В 17:30 движение поездов по красной ветки от станции "Площадь Ленина" до "Девяткино2 было временно приостановлено. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена Петербурга.

Дело в том, что на пути упал пассажир. О его состоянии не сообщается.

В 17:45 движение по линии восстановили.

В сентябре мужчина остановил движение на станции "Обводный канал". Он спустился с платформы на пути и отказывался залезать обратно в присутствии сотрудников метрополитена.

Фото: А.Савин / Википедия