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На "красной" ветке петербургского метрополитена останавливали движение из-за пассажира на путях
Сегодня, 17:45
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nadezhda_sib

На "красной" ветке петербургского метрополитена останавливали движение из-за пассажира на путях

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Дополнительной информации пока не поступало.

В 17:30 движение поездов по красной ветки от станции "Площадь Ленина" до "Девяткино2 было временно приостановлено. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена Петербурга.

Дело в том, что на пути упал пассажир. О его состоянии не сообщается.

В 17:45 движение по линии восстановили.

В сентябре мужчина остановил движение на станции "Обводный канал". Он спустился с платформы на пути и отказывался залезать обратно в присутствии сотрудников метрополитена. 

Фото: А.Савин / Википедия

Теги: метро, пассажир
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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