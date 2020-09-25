Движение поездов на станции "Обводный канал" остановилось из-за мужчины на путях

Несчастного случая удалось избежать.

Мужчина спрыгнул на пути на станции метро "Обводный канал", из-за этого поездам пришлось задержаться. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел во втором часу дня 25-го сентября. По словам очевидца, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Он пообещал подняться на платформу, если охрана отойдет на безопасное от него расстояние. После этого петербуржцу вручили желтую лестницу, по которой он забрался наверх и скрылся. Вся ситуация развивалась около 10 минут.

В августе на станции метро "Проспект Большевиков" погибла студентка.

Видео: Piter.TV