Прокуратура Петербурга добилась ремонта трех лифтов в доме на улице Корнея Чуковского

Петербургская прокуратура помогла петербуржцам добиться ремонта лифтов. В доме не работало сразу три лифта.

Прокуратура Красногвардейского района провела проверку по обращению о нарушениях законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в доме на улице Корнея Чуковского не работали сразу три лифта. При этом жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию с вопросом о том, когда проведут ремонт лифтов. Однако заявки даже не рассмотрели.

Прокуратура района внесла представление генеральному директору управляющей организации, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время три лифта работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга выявила факт несчастного случая на предприятии.

Фото: Piter.TV