Прокуратура Петербурга выявила факт несчастного случая на предприятии

Петербургская прокуратура во время проверки предприятия обнаружила, что оно не оповестило ведомство о произошедшем несчастном случае.

Прокуратура Кировского района при осуществлении надзора за соблюдением трудового законодательства выявила факт ненадлежащего исполнения работодателем обязанностей при возникновении несчастного случая на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в мае этого года на работника комбината упал лифт. Однако мужчина чудом остался жив, получив тяжкий вред здоровью.

Однако организация после происшествия не отправила извещение о случившемся в прокуратуру. По трудовому законодательству РФ это означает сокрытие произошедшего несчастного случая на производстве.

В этой связи прокуратура района внесла представление в адрес руководства акционерного общества, которое находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что прокуратура проинспектировала работы по подъему дебаркадера "Серебряный кит".

Фото: Piter.TV