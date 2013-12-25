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Прокуратура Петербурга выявила факт несчастного случая на предприятии
Сегодня, 9:32
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга выявила факт несчастного случая на предприятии

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Петербургская прокуратура во время проверки предприятия обнаружила, что оно не оповестило ведомство о произошедшем несчастном случае.

Прокуратура Кировского района при осуществлении надзора за соблюдением трудового законодательства выявила факт ненадлежащего исполнения работодателем обязанностей при возникновении несчастного случая на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в мае этого года на работника комбината упал лифт. Однако мужчина чудом остался жив, получив тяжкий вред здоровью.

Однако организация после происшествия не отправила извещение о случившемся в прокуратуру. По трудовому законодательству РФ это означает сокрытие произошедшего несчастного случая на производстве.

В этой связи прокуратура района внесла представление в адрес руководства акционерного общества, которое находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что прокуратура проинспектировала работы по подъему дебаркадера "Серебряный кит".

Фото: Piter.TV

Теги: прокуратура, спб, тяжкий вред
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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