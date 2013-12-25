Прокуратура Петербурга выявила факт несчастного случая на предприятии

Прокуратура Кировского района при осуществлении надзора за соблюдением трудового законодательства выявила факт ненадлежащего исполнения работодателем обязанностей при возникновении несчастного случая на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, в мае этого года на работника комбината упал лифт. Однако мужчина чудом остался жив, получив тяжкий вред здоровью.
Однако организация после происшествия не отправила извещение о случившемся в прокуратуру. По трудовому законодательству РФ это означает сокрытие произошедшего несчастного случая на производстве.
В этой связи прокуратура района внесла представление в адрес руководства акционерного общества, которое находится на рассмотрении.
Ранее сообщалось, что прокуратура проинспектировала работы по подъему дебаркадера "Серебряный кит".
Фото: Piter.TV
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