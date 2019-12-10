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В жилищном комитете Петербурга предупредили о действиях мошенников
Сегодня, 17:55
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nadezhda_sib

В жилищном комитете Петербурга предупредили о действиях мошенников

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Бытовые счетчики не будут проверять до конца этого года.

В жилищном комитете предупредили о действиях мошенников, которые предлагают провести проверку и заменить бытовые счетчики. Об этом сообщила пресс-служба комитета в своей группе "ВКонтакте". 

Также злоумышленники оставляют в почтовых ящиках фиктивные уведомления от неизвестных компаний об обязательной проверке счетчиков. В жилищном комитете обращают внимание на то, что до конца 2020 года никаких проверок производиться не будет. 

Управляющие и ресурсоснабжающие компании должны будут принимать показания с приборов, штрафы и пени при этом взыскивать не будут.

Получить всю информацию можно, позвонив в свою управляющую компанию или по телефону "горячей линии" комитета. 

Также о действиях мошенников сообщала "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Фото: Piter.TV 

Теги: жилищный комитет, счетчик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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