Мошенники обманывают граждан под видом сотрудников "Теплосети"

Предприятие не работает со счетчиками внутри квартир.

Петербуржцев предупредили о действиях мошенников, которые притворяются сотрудниками "Теплосети Санкт-Петербурга". Об этом рассказала пресс-служба предприятия.

Случаи мошенничества были зафиксированы во время нерабочих дней в нескольких районах Петербурга. Злоумышленники предлагали обследовать батареи центрального отопления, внутриквартирные счетчики горячей воды, а также провести замеры температуры воздуха в жилых комнатах.

Выяснилось, что сотрудники "Теплосети" работают только у входа в дом у индивидуального теплового пункта или элеватора, либо рядом с домом на центрального тепловом пункте. В квартиру они не заходят.

В случае, если к вам в квартиру хочет попасть человек под видом "теплосейтийщика", нужно узнать по телефону дежурной службы о возможных ремонтных работах в вашем доме.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские теплоэнергетики отменили плановые ремонтные работы до конца апреля.

Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга / VK

