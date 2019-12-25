Петербургские теплоэнергетики отменили плановые ремонтные работы до конца апреля

Также большая часть коллектива организации перешла на удаленную работу.

Специалисты петербургской "Теплосети" продолжат работать в режиме постоянной готовности: в период нерабочих дней до конца апреля теплоэнергетики непрерывно дежурят в диспетчерской службе, аварийных бригадах. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. В круглосуточной готовности находится 101 бригада с 1352 человек в команде и 340 единиц техники, а на постоянных дежурствах – 348 человек и 44 единиц техник.

Кроме того, "Теплосеть" до конца месяца приостанавливает плановые ремонтные работы, которые требуют ограничивать подачу тепла в дома петербуржцев. Отменены также запланированные испытания сетей на максимальную температуру в четырех районах города. В предприятии позаботились и о том, чтобы пожилая часть коллектива осталась на самоизоляции, а большая часть персонала перешла на удаленный режим работы. Работающие на местах специалисты каждый день обеспечиваются средствами защиты и измеряют температуру.

Также стало известно, что ТЭК Петербурга не будут ремонтировать теплотрассы в апреле.

Фото: пресс-служба "Теплосети"