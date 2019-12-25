ТЭК Петербурга не будут ремонтировать теплотрассы в апреле

Плановый ремонт приостановили из-за коронавируса.

Из-за продления вынужденных выходных ТЭК Петербурга приостановила плановый ремонт теплотрасс в апреле. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В ГУП "ТЭК" понимают, что на время самоизоляции людям как никогда необходимо чувствовать комфорт, поэтому в апреле горячую и холодную воду не будут отключать.

Отмечается, что в режиме готовности находятся 32 аварийные бригады, 14 из которых работают в круглосуточно.

Ранее мы писали, что воскресенье в Петербурге пройдет без дождя и снега.

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