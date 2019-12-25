Воскресенье в Петербурге пройдет без дождя и снега

Днем температура поднимется до + 5 градусов.

В воскресенье, 5 апреля, жителей Санкт-Петербурга ожидает переменная облачность. Об этом рассказали на официальном сайте ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно сообщению ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в городе на Неве в этот день не ожидается осадков.

Ночью температура воздуха опуститься до - 2 градусов по цельсию, а днем поднимется до + 3... +5 градусов. Северо-западный ветер в течение дня разгонится до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться.

Ранее мы писали, что в небе над Петербургом заметили радугу.

Фото: Pixabay