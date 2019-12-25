В жилых домах Ленобласти будет проведена санобработка

Соответсвующее постановление подписало региональное правительство.

Подъезды жилых домов в Ленинградской области подвергнутся санитарной обработке в рамках борьбы с CONVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Дезинфекцией займутся клиринговые службы управляющих компаний. Они будут обрабатывать поверхности, до которых жители дотрагиваются наиболее часто – перила, дверные ручки, кнопки лифтов и домофоны. Кроме того, места общего пользования будут регулярно проветриваться.

В связи со вступлением в силу новых мер, управляющие компании перевели аварийно-диспетчерские службы на усиленный режим работы. Жители также могут обратиться с вопросами на горячую линию областного комитета госжилнадзора по телефону (812) 539-51-73.

Ранее мы рассказывали о том, что в Гатчинских школах проводят глобальную дезинфекцию.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области