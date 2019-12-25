У жителей 12 домов в Купчино пропали горячая вода и отопление

Внезапное исчезновение воды объяснили дефектом одной из труб.

В субботу, 25 апреля, жители Фрунзенского района рассказали о том, что у них пропала горячая вода и отопление. Подробности случившегося уточнили в предприятии "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Внезапное исчезновение воды работники службы объяснили дефектом одной из труб. При запуске новой системы труб у дома № 40 по улице Олеко Дундича, проверяющие обнаружили утончение одной из стенок. Поврежденный участок решили починить заранее во избежание серьезных аварий.

Около 12 домов находятся без горячей воды и тепла. Планируется, что все ремонтные работы закончатся к 22 часам.

Ранее мы писали, что на Советской улице в Выборге проходят аварийные работы.

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