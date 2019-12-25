На Советской улице в Выборге проходят аварийные работы 

В некоторых домах на время отключат холодную воду.

В пятницу, 24 апреля, в Выборге произошла утечка на водородной линии по Советской и Выборгской улицам. На месте аварии проводятся восстановительные работы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района со ссылкой на ГУП "Леноблводоканал".

Ремонт будет проходить с 10:30 до 16:30. На это время прекратится подача холодной воды в дома № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12 по Советской улице и в дома № 23, 40 по Выборгской улице. К домам № 10 и 12 по Советской улице организуют подвоз воды.

Также от водоснабжения будет временно отключено здание администрации МО "Выборгский район", МУП "Комбинат благоустройства", АО "ЛОЭСК города Выборг", ООО "Вектор", ООО "Порт Логистик", ОМС ЛО "Территориальный фонд", ООО СМК "Ресо-Мед", ОАО "Энергопроект-М", ООО "Единство Плюс".

Ранее мы рассказали о том, что выборгская организация запустила проект "Подари еду".

Фото: Pixels