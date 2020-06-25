В жестком ДТП в Гатчинском районе пострадали 10 человек

Среди них - трое детей.

В среду, 24 июня, на 10 человек, на 74-ом километре автодороги А-120 "Южное полукольцо" произошло 2 ДТП одновременно. В результате пострадало 10 человек и трое детей. Информация об этом появилась в Вк-сообществе "ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб".



Согласно предварительной информации, обе аварии произошли вечером. В первом случае произошло столкновение легковых машин "Toyota" и "Skoda". Травмы получили два водителя и три пассажира.

На этом же участке дороги не смогли разъехаться автомобили "Lexus и "Renault". Повреждения также получили водители и три ребенка за пассажирским сиденьем "Lexus".

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.



Ранее мы рассказали о том, что смертельная авария в Тихвинском районе обернулась уголовным делом.



Фото и видео: ВКонтакте / dtp47rus