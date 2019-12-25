Смертельная авария в Тихвинском районе обернулась уголовным делом

В катастрофе погибло четверо.

В среду, 24 июня, в Тихвинском районе Ленинградской области произошло ДТП, унесшее жизни четырех человек. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.



Согласно предварительным данным, авария произошла на 95-ом км трассы Паша – Чесовенское – Кайвакса. Мужчина 24 лет, управлявший Mitsubishi Lancer, на скорости наскочил на дорожное ограждение, после чего врезался в дерево.

Водитель погиб на месте, трое из четырех пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще один мужчина, который находился в салоне, госпитализирован в тяжелом состоянии.

В результате ДТП сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: ВКонтакте / dorinfo