Под Оренбургом в лобовом ДТП с грузовиком погибла семья

По предварительным данным грузовик выехал на встречку.

В Оренбургской области грузовик протаранил на встречке "Ладу Калину".

ГУ МВД РФ по Оренбургской области сообщает, что накануне днем, 24 июня, в области произошло смертельное ДТП. Авария произошла в 12:40 на 17 км автодороги Оренбург - Акбулак.

По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение со встречной "Ладой Калиной". Все, кто находились в автомобиле, погибли на месте. Это водитель 1969 года рождения, его жена 1969 года рождения и сын 1996 года рождения.

По факту ДТП ведется проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Фото: ГУ МВД РФ по Оренбургской области