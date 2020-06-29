В жестком ДТП под Тосно пострадали 3 человека

Авария произошла из-за выезда одной из машин на встречную полосу.

Вечером субботы, 27 июня, рядом с поселком Гладкое Тосненского района произошла авария. "Форд Фокус" вылетел на "встречку", врезавшись в "Ладу Икс Рей". Информация об этом появилась в ВК-сообществе ОГИБДД Тосненского района.

В результате ДТП пострадал виновник аварии: он получил тяжелые травмы. Также 57-летний граждан за рулем "Лады" и пассажирка автомобиля также госпитализированы с травмами средней тяжести.

Момент аварии запечатлен на видеорегистратор машины, ехавшей сзади. На нем можно увидеть, как по встречной полосе проезжают "Жигули". Можно предположить, что водитель "Форда" попытался избежать столкновения, но вместо этого спровоцировал новую аварию.

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Видео: ВКонтакте / id2589249