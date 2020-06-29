На КАД паровозик из шести машин устроил пробку

Причиной аварии стало массовое несоблюдение дистанции.

Днем 29 июня на КАД перед съездом на Выборгское шоссе произошла массовая авария. В сети появились фото и видео с места происшествия.

По словам очевидцев, шесть машин выстроились в ряд друг за другом, образовав паровозик. По предварительной информации, причиной аварии стало массовое несоблюдение дистанции. Последний автомобиль пытался избежать столкновения, однако у него ничего не получилось – он все равно задел другое авто правым бортом.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", из-за аварии образовалась огромная пробка. КАД стоит в обе стороны между развязками на Выборгское шоссе и проспект Энгельса.

Ранее мы писали, что каршеринг столкнулся с Lada на проспекте Большевиков.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Илья Баусов