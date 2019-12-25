В субботу утром, 27 июня, каршеринг столкнулся с Lada на проспекте Большевиков. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
Очевидцы утверждают, что автомобиль "Яндекс.Драйв" выехал на встречную полосу, после чего влетел в машину марки Lada.
На место случившегося уже прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП на данный момент устанавливаются.
Ранее мы писали, что на проспекте Славы произошла авария с участием маршрутки.
Фото: vk.com/spb_today
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