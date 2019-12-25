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Каршеринг столкнулся с Lada на проспекте Большевиков
Сегодня, 9:05
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Arinablinova

Каршеринг столкнулся с Lada на проспекте Большевиков

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На место уже прибыли сотрудники ДПС.

В субботу утром, 27 июня, каршеринг столкнулся с Lada на проспекте Большевиков. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы утверждают, что автомобиль "Яндекс.Драйв" выехал на встречную полосу, после чего влетел в машину марки Lada.

На место случившегося уже прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП на данный момент устанавливаются.

Ранее мы писали, что на проспекте Славы произошла авария с участием маршрутки.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: 2 машины, дтп, каршеринг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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