На место уже прибыли сотрудники ДПС.

В субботу утром, 27 июня, каршеринг столкнулся с Lada на проспекте Большевиков. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы утверждают, что автомобиль "Яндекс.Драйв" выехал на встречную полосу, после чего влетел в машину марки Lada.

На место случившегося уже прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства ДТП на данный момент устанавливаются.

Ранее мы писали, что на проспекте Славы произошла авария с участием маршрутки.

Фото: vk.com/spb_today