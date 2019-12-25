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На проспекте Славы произошла авария с участием маршрутки
Сегодня, 20:36
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smirenny

На проспекте Славы произошла авария с участием маршрутки

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Пострадали 4 человека.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 26 июня около 19:11 у дома №51 по проспекту Славы произошло ДТП. 

Сообщается, что водитель "Нивы" не пропустил маршрутку, которая двигалась по выделенной полосе, начал поворачивать направо, из-за чего произошло столкновение. Отмечается, что в маршрутке находилось 8 человек. В результате аварии пострадали 4 человек, ои были госпитализированы с травмами средней тяжести. 

Ранее мы писали, что Infiniti прилег на крышу после ДТП в поселке Щеглово.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп, дтп с маршруткой
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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