На проспекте Славы произошла авария с участием маршрутки

Пострадали 4 человека.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 26 июня около 19:11 у дома №51 по проспекту Славы произошло ДТП.

Сообщается, что водитель "Нивы" не пропустил маршрутку, которая двигалась по выделенной полосе, начал поворачивать направо, из-за чего произошло столкновение. Отмечается, что в маршрутке находилось 8 человек. В результате аварии пострадали 4 человек, ои были госпитализированы с травмами средней тяжести.

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Фото: Piter.TV