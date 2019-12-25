Infiniti прилег на крышу после ДТП в поселке Щеглово

Неравнодушные прохожие помогли водителю вылезти из перевернутой иномарки.

Днем 26 июня во Всеволожском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, в поселке Щеглово Infiniti попал в аварию и прилег на крышу. В сети появились фотографии с места происшествия.

На кадрах видно, как возле машины собрались неравнодушные прохожие. Они помогли водителю вылезти из перевернутой иномарки.

По предварительной информации, от машины во время ДТП отлетел передний бампер. Металлические детали и пластиковые оснащения корпуса разлетелись по проезжей части.

Пока не известно, есть ли пострадавшие в этой серьезной аварии. Точная информация о ДТП и причины произошедшего уточняются.

Ранее мы писали, что два человека пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Шушарах.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Юрий Антонов