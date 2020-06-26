Два человека пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Шушарах

На дороге столкнулись два автомобиля и маршрутный автобус.

Утром 26 июня в Московском районе Петербурга произошла серьезная авария с участием нескольких транспортных средств. В сети появилось видео с места происшествия.

По словам очевидцев, на Московском проспекте в Шушарах столкнулись два автомобиля и маршрутный автобус К-688 (Никольское – станция метро "Купчино"). В результате ДТП пострадали два человека, один из них получил тяжелые травмы, другой – средней степени тяжести.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", в настоящий момент движение на участке аварии серьезно осложнено. Длина транспортного затора в сторону Петербурга достигает 4 километра. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Жаннимира Белякова

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александр Домкин