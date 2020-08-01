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В жестком ДТП на "Скандинавии" погибла девочка-подросток

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Еще трое человек пострадали.

В субботу, 1 августа, в Выборгском районе Ленинградской области на трассе "Скандинавия" произошла серьезная авария. Водитель легковой  Kia вылетел на "встречку" и столкнулся с грузовиком Scania. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Kia оказалась на обочине дороги: ее 140летняя пассажирка скончалась на месте от полученных травм. Еще трое несовершеннолетних и женщина были госпитализированы с травмами.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что женщина попала под колеса "скорой" на пешеходном переходе в Приморском районе Петербурга.

Фото: ВКонтакте / olesya_kron

Теги: ленинградская область
Категории: Лента новостей,

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