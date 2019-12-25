В жесткой аварии в Тихвине пострадали водитель и пассажир

Столкновение произошло из-за выезда ВАЗа на "встречку'.

В среду, 12 августа, в Тихвинском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием микроавтобуса Ford и ВАЗа. В результате столкновения двух машин пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Авария произошла примерно в 8:10 утра на Советской улице. По предварительным данным, столкновение спровоцировал водитель ВАЗ, который выехал на встречную полосу. Водитель и пассажир "легковушки" госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

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Фото: ВКонтакте / dorinspb