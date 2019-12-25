  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У поворота на поселок Новинки произошло страшное ДТП с фурой
Сегодня, 16:25
29
smirenny

У поворота на поселок Новинки произошло страшное ДТП с фурой

0 0

Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Днем во вторник, корреспондент Piter.TV стал свидетелем страшной аварии в Выборгском районе. 

Корреспондент уточнил, что ДТП произошло на повороте к поселку Новинки. По кадрам, которые попали в редакцию, видно, что фура съехала с дороги в кювет, машина второго участника аварии получила серьезные повреждения. Пока достоверной информации об обстоятельствах столкновения и пострадавших не было. 

Ранее мы писали, что сбивший двух женщин водитель проведет 4 года в колонии-поселении.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии