У поворота на поселок Новинки произошло страшное ДТП с фурой

Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Днем во вторник, корреспондент Piter.TV стал свидетелем страшной аварии в Выборгском районе.

Корреспондент уточнил, что ДТП произошло на повороте к поселку Новинки. По кадрам, которые попали в редакцию, видно, что фура съехала с дороги в кювет, машина второго участника аварии получила серьезные повреждения. Пока достоверной информации об обстоятельствах столкновения и пострадавших не было.

Ранее мы писали, что сбивший двух женщин водитель проведет 4 года в колонии-поселении.

Фото: Piter.TV