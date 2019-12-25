Сбивший двух женщин водитель проведет 4 года в колонии-поселении

В результате ДТП одна женщина погибла,

Во вторник, 11 августа, стал известен приговор мужчине, который пытался скрыться от инспекторов ГИБДД и вылетел на остановку. В результате ДТП одна из женщин погибла, здоровью второй нанесен тяжкий вред.

Гражданина Республики Узбекистан обвиняют в преступлении, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Суд установил, что 6 октября 2019 года обвиняемый, опасаясь наказания за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, решил скрыться от сотрудников ГИБДД. Мужчина двигался со скоростью около 130 километров в час по виадуку по проспекту Энгельса в сторону проспекта Просвещения, не справился с управлением и въехал в трамвайную остановку, где сбил двух женщин. Пенсионерка 75 лет скончалась. Вторая петербурженка получила тяжкий вред здоровью.

Мужчина получил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте