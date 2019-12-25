В Петроградском районе задержали разбойников, сломавших лицо прохожему

У пострадавшего диагностировали переломы носа и верхней челюсти.

Ночью 10 августа бойцы Росгвардии Петроградского района Петербурга задержали двоих нетрезвых мужчин, подозреваемых в избиении прохожего. Как сообщили в пресс-службе УВО, пострадавший сам обратился к сотрудникам Росгвардии, когда они патрулировали Колпинский переулок.

Отмечается, что у мужчины было разбито лицо, в больнице медики диагностировали ему переломы носа и верхней челюсти. Пострадавший рассказал, что на него напали двое неизвестных и избили, мужчина смог описать разбойников. Злоумышленников удалось задержать по горячим следам: их увидели возле соседнего дома. Бандитов поймали и передали сотрудникам полиции.

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