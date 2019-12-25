У "Варшавского экспресса" произошла драка

Что послужило причиной ссоры, пока неизвестно.

В понедельник, 27 июля, петербуржцы заметили драку водителей у ТЦ "Варшавский экспресс". Об этом сообщило издание "Мегаполис".

Конфликт произошел около половины четвертого вечера. Очевидцы рассказали, что поначалу водители машин остановились, вышли и начали спорить. Затем завязалась драка. Что именно произошло, пока неясно. Свидетель предположил, что петербуржцы могли поссориться из-за того, что кто-то кому-то не уступил. Однако точной информации нет. Мужчина также уточнил, что один из соперников разбил лицо оппоненту, а тот, в свою очередь, битой разбил лобовое стекло.

Ранее мы писали, что в массовой драке получили ранения два петербуржца.

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