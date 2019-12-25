В "зелёной" зоне Ленобласти снят запрет на занятия спортом

Тренироваться можно в залах и на открытом воздухе.

В Ленинградской области продолжают происходит послабления противоэпидемических мер. Так, в районах "зеленой" зоны теперь разрешены любые занятия спортом - на улице и в фитнес-центрах. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Для тех, кто проживает на территории с благополучной обстановкой, актуальными остаются соблюдение дистанции и "масочного" режима. В двух других зонах, с большим количеством зараженных коронавирусом, физкультурой можно заниматься только на расстоянии 4 квадратных метров друг от друга.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть сохраняет позиции в рейтинге инвестклимата.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области