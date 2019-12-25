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В "зелёной" зоне Ленобласти снят запрет на занятия спортом
Сегодня, 9:39
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lizapoluda

В "зелёной" зоне Ленобласти снят запрет на занятия спортом

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Тренироваться можно в залах и на открытом воздухе.

В Ленинградской области продолжают происходит послабления противоэпидемических мер. Так, в районах "зеленой" зоны теперь разрешены любые занятия спортом - на улице и в фитнес-центрах. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Для тех, кто проживает на территории с благополучной обстановкой, актуальными остаются соблюдение дистанции и "масочного" режима. В двух других зонах, с большим количеством зараженных коронавирусом, физкультурой можно заниматься только на расстоянии 4 квадратных метров друг от друга.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть сохраняет позиции в рейтинге инвестклимата.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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