Ленобласть сохраняет позиции в рейтинге инвестклимата

По мнению экспертов, регион достоен места в первой десятке.

Специалисты Агенства стратегических инициатив представили рейтинг инвестиционного климата российских регионов. Ленинградская область заняла в нем 13-ое место. Об этом сообщил Зампредседателя областного правительства, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Отметим, что АСИ составляет рейтинг на основе анонимных опросов бизнесменов, что вызывает недоверие экспертов. Они приводят в пример список, составленный ESG, согласно которому 47-ой регион находится в топе-10 - на 8-ом месте. Основу рейтинга составляют три фактора: экологические и социальные риски, в также качество корпоративного управления.

Кроме того, доля инвестиций Ленинградской области в основной капитал составляет 36,4 %. Это на 25% выше общероссийских показателей, то есть, план 2024 года уже перевыполнен.

Таким образом, эксперты и журналисты считают, что регион достоен занимать место в первой десятке по инвестклимату.

Ранее мы рассказали о том, что медицинские учреждения Ленобласти подключат к единой информационной системе.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области