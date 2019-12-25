Медицинские учреждения Ленобласти подключат к единой информационной системе

На эти цели затратят 348,5 миллионов рублей.

До конца 2020 года все медучреждения в Ленинградской области подключатся к единой информационной системе в рамках проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной ИС в сфере здравоохранения". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В общей сложности в распоряжении врачей появятся 30 серверов, 4169 компьютеров, 1135 принтеров, 63 ноутбука и 208 единиц оборудования, которое будет подключаться к источнику передачи данных. Сумма, затраченная на инновации, составит 348,5 миллионов рублей, 115 миллионов из которых переведены из региональной казны.

Кроме того, в 9-ти точках проведут автоматизацию амбулаторно-поликлинической службы. В 23-х учреждениях подобные изменения затронут стационарные службы, а в 29-ти – лаборатории.

Мероприятия проводятся с целью оптимизации работы и упростить процесс документооборота.

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Фото: Piter.TV