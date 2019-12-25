В Кировском районе Ленобласти будет проведена реконструкция моста через Мойку

Стоимость создания проектной документации составит 19,7 млн рублей.

В Кировском районе Ленинградской области будет проведена реконструкция моста через Мойку. Речь идет о переезде на км 47+300 автодороги "Санкт-Петербург – Кировск".

Комитет государственного заказа 47-го региона разместил закупку, цель которой – определить компанию – разработчика проектной документации предстоящей реконструкции. Предполагается, что создание проекта, получение положительного заключения Госэкспертизы займет 320 дней.

За эту работу Ленинградская область готова заплатить 19,7 млн рублей.

Заявки от компаний, желающих принять участие в открытом конкурсе на право разработки проекта, принимают до 3 августа.

Как сообщало ранее Piter.tv, мост через Введенский ручей в Тихвине перекроют на полтора месяца.

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