Мост через Введенский ручей в Тихвине перекроют на полтора месяца

Водителям необходимо воспользоваться альтернативным путем.

С субботы, 11 июля, проезд по мосту через Введенский ручей в Тихвине будет перекрыт в связи с производственной необходимостью. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Тихвинская телега | Новости Тихвина".

Кроме того, дорожники будут работать и на Кольцевой улице. Там нельзя будет проехать легковому и общественному транспорту и большегрузам. Автолюбителям необходимо воспользоваться проездами через Ленинградскую улицу со стороны Киришей или Вологды.



Ранее мы рассказали о том, что трассу "Кола" перекроют для движения автомобилистов из-за развода моста через Свирь.



Фото: ВКонтакте / tihvnskai_telega