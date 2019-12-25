  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мост через Введенский ручей в Тихвине перекроют на полтора месяца
Сегодня, 16:01
63
lizapoluda

Мост через Введенский ручей в Тихвине перекроют на полтора месяца

0 0

Водителям необходимо воспользоваться альтернативным путем.

 

С субботы, 11 июля, проезд по мосту через Введенский ручей в Тихвине будет перекрыт в связи с производственной необходимостью. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Тихвинская телега | Новости Тихвина".
Кроме того, дорожники будут работать и на Кольцевой улице. Там нельзя будет проехать легковому и общественному транспорту и большегрузам. Автолюбителям необходимо воспользоваться проездами через Ленинградскую улицу со стороны Киришей или Вологды.

Ранее мы рассказали о том, что трассу "Кола" перекроют для движения автомобилистов из-за развода моста через Свирь.

  
Фото:  ВКонтакте / tihvnskai_telega

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии