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Трассу "Кола" перекроют для движения автомобилистов из-за развода моста через Свирь
Сегодня, 15:38
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nadezhda_sib

Трассу "Кола" перекроют для движения автомобилистов из-за развода моста через Свирь

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Движение будет приостановлено на два часа.

Во вторник, 7 июля, трассу "Кола" полностью перекроют для движения транспорта на два часа из-за развода моста. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идет о мосте через реку Свирь, который расположен у города Лодейное Поле в Ленобласти. Мост предназначен для движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Мост будет разведен с 08:50 до 10:50. 

В пресс-службе попросили учесть изменения в движении при планировании маршрута. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что строительство Широтной магистрали перенесут на 2021 год. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кола, свирь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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