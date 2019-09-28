Трассу "Кола" перекроют для движения автомобилистов из-за развода моста через Свирь

Движение будет приостановлено на два часа.

Во вторник, 7 июля, трассу "Кола" полностью перекроют для движения транспорта на два часа из-за развода моста. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идет о мосте через реку Свирь, который расположен у города Лодейное Поле в Ленобласти. Мост предназначен для движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Мост будет разведен с 08:50 до 10:50.

В пресс-службе попросили учесть изменения в движении при планировании маршрута.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что строительство Широтной магистрали перенесут на 2021 год.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"