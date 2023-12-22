В здании железнодорожного вокзала "Брянск-Орловский" произошел пожар

Порядка 50 человек были эвакуированы из здания.

В здании железнодорожного вокзала "Брянск-Орловский" в Брянске произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Инцидент произошел утром 5 февраля. Поступило сообщение о возгорании на кровле. Порядка 50 человек были эвакуированы из здания. К месту пожара были направлены пожарно-спасательные расчеты в составе трех отделений на пожарных автоцистернах и пожарной автолестнице. Пострадавших нет. Спустя время огонь был локализован. Причины пожара устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что площадь пожара в жилом доме в Иркутской области составила 700 "квадратов".

Фото: МЧС Брянской области